24 أغسطس 2017 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | وفاة مصارع إيراني بأزمة قلبية أثناء النزال

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

لقي مصارع إيراني مصرعه أثناء خوضه نزالا ضمن بطولة مخصصة لكبار السن ما بين 55 و60 عاما في مدينة تبريز الإيرانية، إثر إصابته بسكتة قلبية.

وظهر المصارع السابق في المنتخب الإيراني، والذي يُدعى حسين نجاد ويشترك في البطولة المخصصة لكبار السن، وهو يشتبك مع خصمه، قبل أن يهوي فجأة على الأرض بطريقة غريبة، ما دفع الآخرين لمحاولة إسعافه.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إن نجاد تعرض لسكتة قلبية، فيما تأخرت عملية نقله للمستشفى لعدم وجود سيارة إسعاف في الصالة الرياضية، ما أدى لتدهور حالته ومن ثم وفاته.

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