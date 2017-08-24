فيديو | مشجع نصراوي يزين منزله وسيارته بشعار الفريق .. ويؤكد: “عاشق ولست متعصبًا”

(أنحاء) – متابعات : ــ
أكد المشجع النصراوي محمد الفاطلي الذي قام بتزيين أسوار منزله وسيارته بشعار النادي، أن ما فعله يدل على عشقه للكيان النصراوي ولا يُعد تعصبا.
وقال في تصريح لبرنامج “صدى الملاعب” على “إم بي سي” إن من يقول إنني متعصب بسبب استخدام شعار وألوان النصر (الأصفر والأزرق) في حياتي اليومية يُعد هو المتعصب، لأنني أعبر عن مدى عشقي للكيان.
وأضاف الفاطلي أنه لم يحسب أي تكاليف لتغيير مسار حياته اليومي، بقدر ما كان يعنيه وجود شعار النصر بشكل مختلف عن باقي الأندية.
ولفت إلى أن أكثر أصحابه يشجعون أندية أخرى وتجمعهم علاقات طيبة بدون تعصب، موجهاً في نهاية حديثه رسالة لكل رياضي وكل جماهير الأندية برفض التعصب وتشجيع الأندية بكل روح رياضية.
تقرير عن المشجع عاشق نادي النصر#صدى_الملاعب pic.twitter.com/vHE27eRWKB
— صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) August 22, 2017