فيديو وصور | سامسونغ تكشف رسمياً عن غالاكسي نوت 8

(أنحاء) – متابعات : ــ
أعلنت شركة “سامسونج” اليوم عن النسخة الجديدة من “جالاكسي نوت” والتي تحمل اسم “نوت 8” وتريد بها محو فضيحة استدعاء النسخة السابقة “نوت 7” بسبب انفجار بطارياتها.
ويتميز “نوت 8” بشاشة 6.3 بوصة وتبدو الزوايا مربعة الشكل وأقل انحناء، ولكن السطح مستوٍ، ويصل وزنه إلى 195 جراما، وسوف تطرحه الشركة بألوان الأزرق والرمادي والأسود والذهبي.
زودت الشركة الكورية الجنوبية “نوت 8” بمعالج 835 وذاكرة تخزين سعة 64 جيجابايت ورام 6 جيجابايت.
ويشمل “نوت 8” أيضاً كاميرتين بدقة 12 ميجابيكسل مع وجود مستشعرات بصرية لزيادة استقرار الصورة.
يعمل الجوال الحديث بنظام التشغيل “أندرويد 7.1.1″، وهو نظام مناسب أيضاً للنسخة “إس 8” بالإضافة إلى خاصية الترجمة التي تتيح الترجمة الفورية للجمل بأكثر من سبعين لغة.
وأعلنت “سامسونج” أن “جالاكسي نوت 8” سيكون متاحا للبيع في المتاجر في الخامس عشر من سبتمبر/أيلول المقبل، ولم يتم الكشف عن السعر المبدئي.