24 أغسطس 2017 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تشاد تُغلق سفارة قطر لديها وتمنح موظفيها عشرة أيام للمغادرة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

قررت السُلطات التشادية اليوم غلق السفارة القطرية في نجامينا ومنحت عشرة أيام لموظفيها لمغادرة البلاد ، متهمة الدوحة بـ “زعزعة استقرار تشاد انطلاقًا من ليبيا” ، وفق ما علم من مصدر رسمي .

وجاء في بيان للخارجية التشادية “أن وزارة الشؤون الخارجية تُبلغ العموم أنه بسبب التورط المتواصل لدولة قطر في محاولات زعزعة استقرار تشاد انطلاقًا من ليبيا، فإن الحكومة قررت غلق السفارة ورحيل السفير والموظفين الدبلوماسيين عن الأراضي الوطنية “.

وأوضحت أنه “تم منح مهلة مدتها عشرة أيام” لمغادرة طاقم السفارة ، معللة القرار بالرغبة في “الحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة” .

وكانت تشاد استدعت سفيرها لدى الدوحة في يونيو الماضي .

 

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