وفاة داعية كويتي طعناً بعد استدراجه من قبل شخص عقب خروجه من صلاة العشاء | فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ
لقي الداعية الكويتي الشيخ عبدالرحمن السنافي مصرعه طعناً، بعدما تم استدراجه من قبل شخص عقب أدائه صلاة العشاء في أحد مساجد منطقة سلوى بمحافظة حولي الاثنين الماضي.
وأوضحت مصادر في ملابسات الحادثة أن القاتل استدرج السنافي بعد خروجه مباشرة من صلاة العشاء إلى سيارته، وباغته بأربع طعنات قاتلة، وقام بنقله وألقاه أمام مستشفى الصباح.
من جهته كتب القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي ناعياً الراحل السنافي عبر حسابه بـ “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون قُتل الشيخ عبدالرحمن السنافي غدراً بعد خروجه من المسجد، اللهم اغفر له وارحمه رحمة واسعة واجبر مصاب أهله وأحبابه”.
وكانت مصادر أمنية كويتية قد أعلنت أنها ألقت القبض على شاب (22 عاماً) متهم بإلقاء جثة أمام مستشفى الصباح، ووردت معلومات أن الجثة تعود للداعية السنافي؛ لكن لم ترد أي تأكيدات من مصادر أمنية تربط بين الحادثين.
فيديو متداول للحظة القبض على «قاتل».. رمى «جثة» ضحيته أمام مستشفى الصباحhttps://t.co/TXb63sGe5N pic.twitter.com/lXtAsmSn8Q
— الوطن الإلكترونية (@WatanNews) August 21, 2017