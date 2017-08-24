24 أغسطس 2017 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“حماية المستهلك” توضّح حقوق الركاب داخل حافلة نقل الحجاج

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أوضحت جمعية حماية المستهلك حقوق الحجاج الواجب على سائقي الحافلات ومقدمي الخدمات داخل الحافلات تقديمها لهم، داعية الحجاج إلى التعرف على حقوقهم والتمسك بها.

وأوضحت الجمعية أن مقدمي الخدمة والسائق مسؤولون بشكل كامل عن المحافظة على سلامة الحجاج وأغراضهم وممتلكاتهم.

وأكدت أن سلامة الركاب وأغراضهم داخل الحافلة يجب أن تكون من الأولويات المقدمة على أي عنصر من العناصر الأخرى لدى مقدمي الخدمة والسائقين.

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