بعد سقوطها بصحن المطاف وتقيئها الدم… وفاة حاجة بالحرم المكي الشريف

(أنحاء) – متابعات : ــ
لقيت حاجة من جنسية آسيوية، مساء (الثلاثاء)، مصرعها داخل الحرم المكي الشريف، بعد سقوطها في محيط صحن المطاف.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام الرائد سامح السلمي حول ملابسات الحادثة، أن الحاجة من جنسية آسيوية وكانت تعاني من حالة مرضية مزمنة وتتقيأ الدم.
وأضاف السلمي أنه رجال الأمن والدفاع المدني باشروا الحالة، ونقلت الحاجة إلى أحد المراكز الصحية داخل المسجد الحرام، حيث توفيت هناك، وسُلم جثمانها لمندوب مؤسسة الطوافة التابعة لها؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.
يُذكر أن مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر سيدة ملقاة على الأرض وغارقة في الدماء داخل صحن المطاف، وأشيع أنها كانت تحاول الانتحار، وهو ما نفاه أمن الحرم وأوضح حقيقة ما حدث.