24 أغسطس 2017 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»وفاة حاجة من “غانا” عقب سقوطها من مبنى بالمدينة المنورة
﻿

وفاة حاجة من “غانا” عقب سقوطها من مبنى بالمدينة المنورة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

توفيت حاجة من دولة غانا أمس (الأربعاء)، بعد سقوطها من الدور الثاني لمبنى سكني بشارع أبي ذر شمال الحرم النبوي الشريف.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد الجهني، أن الحادث وقع فجر أمس عندما سقطت المرأة، وهي في العقد السابع من العمر، من المبنى، حيث تم نقلها للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر، وتوفيت لاحقاً بالمستشفى.

من جانبها أوضحت الإدارة العامة للدفاع المدني بالمدينة المنورة أن المبنى الذي وقع فيه الحادث يخضع لمتطلبات واشتراطات السلامة، ومصرح له من لجنة الإسكان، ومتابَع من قبل فرق الإشراف الوقائي بالدفاع المدني.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق