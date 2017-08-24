24 أغسطس 2017 مـ / موافق 2 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | صراصير في محل آيس كريم بالأحساء

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثق مواطن أثناء وجوده في أحد محلات الآيس كريم الشهيرة في الأحساء، وجود صراصير في الثلاجة، وسط إهمال العاملين المتواجدين في المحل.

وظهر صرصار وهو يسير على زجاج ثلاجة الآيس كريم المعروضة أمام الزبائن، قبل أن يختفي بين الفراغات، ما يشير لاحتمالية وجود غيره من الحشرات المتكدسة نظراً لسوء النظافة.

وصوّر المواطن واجهة المحل والعامل الواقف، مؤكداً، وفقاً لـ “الأحساء نيوز”، أنه تقدم ببلاغ للأمانة حتى يتم التحقق من الأمر.

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