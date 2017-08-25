25 أغسطس 2017 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مقتل 12 عاملا بسقوط حافلة في البحر جنوبي روسيا
﻿

مقتل 12 عاملا بسقوط حافلة في البحر جنوبي روسيا

بتاريخ حوادث

(أنحاء) – وكالات : ــ

لقي 12 شخصا على الأقل مصرعهم، وفقد 3 آخرون بعد سقوط حافلة ركاب تابعة لشركة نفطية في البحر بإقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية مصرع 12 من عمال شركة “تامان” للنفط والغاز، موضحة أنهم قتلوا جراء حادث سير أدى إلى سقوط حافلتهم في البحر الأسود. ووقع الحادث في شبه جزيرة تامان المطلة على بحر أزوف والبحر الأسود.

لكن مصدرا مطلعا قال إن حصيلة الحادث تبلغ 14 قتيلا، فيما تم إنقاذ 24 آخرين من ركاب الحافلة.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق