25 أغسطس 2017 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وزير خارجية ألمانيا: تركيا لن تنضم أبدا للاتحاد الأوروبي تحت حكم إردوغان

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات : ــ

قال زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني يوم الخميس إن تركيا لن تصبح أبدا عضوا بالاتحاد الأوروبي ما دام يحكمها الرئيس طيب إردوغان متهما إياه بأنه لا يأخذ محادثات الانضمام للاتحاد على محمل الجد.

جاءت تصريحات جابرييل في مقابلة مع صحيفة بيلد واسعة الانتشار ومن المرجح أن تزيد من توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي بعدما حث إردوغان الألمان من أصل تركي على مقاطعة الأحزاب الرئيسية في الانتخابات العامة المقررة في الشهر القادم.

وقال جابرييل “من الواضح أنه في هذه الحالة .. لن تصبح تركيا أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف “ليس هذا لأننا لا نريدهم وإنما لأن الحكومة التركية وإردوغان يهرولان بعيدا عن كل ما تدافع عنه أوروبا”.

وانتقد زعماء الاتحاد حملة إردوغان على المعارضة قبل وبعد انقلاب عسكري فاشل عليه في يوليو تموز من العام الماضي. وتوقفت محادثات الانضمام إلى الاتحاد فعليا برغم أن تركيا لا تزال مرشحا للعضوية.

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