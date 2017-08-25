25 أغسطس 2017 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“العدل” تخصص 18 دائرة قضائية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة للنظر في قضايا الحجاج

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

خصصت وزارة العدل 18 دائرة قضائية و18 كاتب عدل في الأراضي المقدسة، للنظر في قضايا الحجاج التي تنشأ في حدود حرم مكة المكرمة وفي مشاعر منى وعرفة ومزدلفة.

وأوضح وكيل الوزارة الدكتور أحمد العميرة أن الوزارة عززت 18 دائرة قضائية تابعة لها بالأراضي المقدسة بالكوادر البشرية والمعينات الفنية، لإنجاز القضايا العاجلة التي تنشأ خلال موسم الحج.

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