25 أغسطس 2017 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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جدة .. الشرطة تحيل أوراق 4 أشخاص تضاربوا في موقف تجاري إلى النيابة العامة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أحالت شرطة محافظة جدة أوراق 4 أشخاص تعاركوا مع بعضهم بعضاً داخل أحد المواقف التجارية إلى النيابة العامة، بعد إطلاق سراحهم بالكفالة الحضورية.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد الدكتور عاطي القرشي، أن مركز شرطة البلد بجدة تسلم يوم 30 /11 /1438 تقرير الدوريات الأمنية، المتضمن حدوث مضاربة بين 4 أشخاص؛ بسبب سوء تفاهم بينهم داخل أحد المواقف التجارية.

وبيّن القرشي أن المشاركين في المضاربة تعرضوا جميعاً لإصابات بسيطة، تلقوا على إثرها العلاج وغادروا المستشفى، لافتاً إلى أن الشرطة سمعت أقوالهم، وأطلقت سراحهم بالكفالة الحضورية، وأحالت أوراقهم للنيابة العامة.

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