أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»القحطاني: السلطات القطرية حجبت الرقم المجاني للجنة المشكلة بأمر خادم الحرمين
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
الطائف .. دوريات وكمائن لمنع تسلل مخالفي أنظم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ كثَّفت الجهات الأمنية بالطائف من دورياتها وجولاتها الميدانية؛ لمنع تسلل المخالفين لأنظمة الحج
-
جدة .. الشرطة تحيل أوراق 4 أشخاص تضاربوا في م...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أحالت شرطة محافظة جدة أوراق 4 أشخاص تعاركوا مع بعضهم بعضاً داخل أحد
-
“العدل” تخصص 18 دائرة قضائية بمكة المكرمة وال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ خصصت وزارة العدل 18 دائرة قضائية و18 كاتب عدل في الأراضي المقدسة، للنظر
-
صور | “أمانة الطائف” تغلق عدداً من المشاغل ال...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أغلقت أمانة محافظة الطائف عدداً من المشاغل النسائية؛ لتكرار مخالفتها الأنظمة والتعليمات، وعدم