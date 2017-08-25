25 أغسطس 2017 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القحطاني: السلطات القطرية حجبت الرقم المجاني للجنة المشكلة بأمر خادم الحرمين

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، عن قيام السلطات القطرية بحجب الرقم المجاني للجنة “خدمات الشعب القطري”، التي شكلت بناءً على أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وساطة الشيخ عبدالله بن علي آل ثاني.

وأشار القحطاني إلى أن لجنة خدمات الشعب القطري ساعدت المئات من أهل قطر سواء من الحجاج، أو أهل الحلال، أو الذين يرغبون في زيارة أقاربهم، وغير ذلك من حالات.

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