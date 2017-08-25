25 أغسطس 2017 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الطائف .. دوريات وكمائن لمنع تسلل مخالفي أنظمة الحج لمكة المكرمة
﻿

الطائف .. دوريات وكمائن لمنع تسلل مخالفي أنظمة الحج لمكة المكرمة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

كثَّفت الجهات الأمنية بالطائف من دورياتها وجولاتها الميدانية؛ لمنع تسلل المخالفين لأنظمة الحج من منافذ وطرق المحافظة إلى مكة المكرمة؛ لأداء الحج دون تصريح من الجهات المعنية.

ونشرت الجهات الأمنية نقاط تفتيش وأكمنة في الهدا والمحمدية وعشيرة ومدركة وأبو عشر والسيل الصغير والميقات والخالدية والمبيرز ومملكة ويعرج، مع تعزيز الرقابة بمركز البهيتة الأمني بالسيل الكبير والذي يعمل على فرز الحجاج وتصريحاتهم بصورة دقيقة.

وتوَّعدت الجهات الأمنية، المخالفين لأنظمة الحج، بتطبيق القانون ضدهم وإحالتهم للجهات المختصة لتطبيق العقوبات المقررة في تلك الحالات.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق