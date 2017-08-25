25 أغسطس 2017 مـ / موافق 3 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول .. كلب ضال يدخل مسجداً ويتسبب في حالة ارتباك للمصلين

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تسبب كلب ضال دخل أحد المساجد في المملكة، في حالة من الرعب والارتباك، وذلك أثناء الصلاة.

وأظهر مقطع فيديو متداول للواقعة أمس (الخميس)، الكلب وهو يتجول داخل المسجد، قبل أن ينتهي الإمام من الصلاة، ما تسبب في حالة من الرعب للأطفال الصغار.

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