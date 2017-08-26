شاهد .. فنانة مصرية تفاجئ جمهورها بارتدائها النقاب وتثير جدلاً بين متابعيها

(أنحاء) – متابعات : ــ
عادت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة إلى دائرة الضوء مجدداً رغم ابتعادها عن التمثيل منذ 11 عاماً، بعدما نشرت صوراً لها وهي ترتدي النقاب، مبديةً تمسكها بالنهج الذي انتهجته قبل سنوات بترك الفن والانشغال بالعبادة.
ونشرت شيحة صورتين لها بالنقاب على حسابها بموقع “فيسبوك”، وعلقت عليهما بالقول: “والله ثم والله لو نزل هذا القرآن في قلوبنا لأصبحنا خير البشر، اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتدبر معانيه، والله هو سبب لرحمة الله لنا والخشية والمغفرة والرحمة، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، كتابك يا رب نورنا في الدنيا والآخرة، ثم طاعتك يا رب وطاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم”.
وشغلت صور حلا شيحة وتدوينتها خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تنوعت تعليقات مرتاديها بين مؤيد لتوجهها وتمسكها به، وبين معارض لها.
وتعود حلا شيحة لأسرة فنية يعمل عدد كبير منهم في مجال الفن التشكيلي والدراما، وكان أول ظهور لها في مسلسل “كلمات”، لتحقق شهرة واسعة في مجال السينما بأفلام “السلم والثعبان” و”اللمبي” و”عريس من جهة أمنية” و”كامل الأوصاف”، قبل أن تعلن الاعتزال والابتعاد تماماً عن مجال الفن.