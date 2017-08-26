صور | العثور على سيارة “فيراري” من طراز نادر في اليابان وتوقعات ببيعها بسعر كبير

(أنحاء) – متابعات : ــ
عثر على سيارة “فيراري” طراز “يونيكورن 365 جي تي بي/4” في اليابان ويرجع إنتاجها إلى عام 1969، ومن المتوقع طرحها للبيع في مزاد “سوثبي” المنتظر انعقاده في إيطاليا مقابل 1.8 مليون دولار.
وأوضح تقرير نشرته وسائل إعلام يابانية أن السيارة في حالة جيدة وتم العثور عليها في حظيرة، ويرجع ارتفاع السعر المطلوب لبيعها إلى ندرتها حيث أنتجت الشركة 1200 نسخة فقط من هذا الطراز بين عامي 1969 و1973.
وتعد النسخة المطروحة للبيع هي الوحيدة التي أنتجتها “فيراري” بهيكل من الألمنيوم خاص بالطراز “جي تي بي/4″، وكان قد اشتراها مواطن يدعى “ماكونو تاكاي” في 1979 ولم يقدها كثيرا.
وسوف يعقد المزاد في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل، وتتوقع “سوثبي” تحقيق إيرادات تتراوح بين 1.6 مليونا و3.2 مليون دولار.