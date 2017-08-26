26 أغسطس 2017 مـ / موافق 4 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الجيش العراقي يُسيطر على مركز تلعفر وقلعتها التاريخية

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات : ــ

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، السيطرة على مركز مدينة تلعفر وقلعتها التاريخية الواقعة وسط المدينة التي تعد أحد آخر معاقل تنظيم داعش في العراق.

وقال قائد عمليات “قادمون يا تلعفر” الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله إن “قوات مكافحة الإرهاب حررت حي القلعة وبساتين تلعفر، وترفع العلم العراقي أعلى بناية القلعة”.

ونشرت خلية الإعلام الحربي الجمعة، خارطة تظهر التقدم الكبير للقوات وقرب انتهاء حقبة داعش في القضاء.

وأوضحت خلية الإعلام الحربي أن التنظيم يتراجع في مناطقه القليلة المتبقية، “التي ستحرر بسواعد القوات المشتركة، لتعلن انتهاء حكم داعش نهائياً في نينوى”.

وتوقع قادة ميدانيون تحرير تلعفر بحلول الأول من الشهر المقبل، فيما أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الجمعة، انهيار دفاعات داعش وسط القضاء.

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن وحدات من قوات النخبة سيطرت على أحياء النداء والطليعة والعروبة والنصر وسعد في شمال المدينة، وسيطرت القوات العراقية على نحو ثلاثة أرباع المدينة منذ انطلاق الهجوم، فيما لا يزال المتشددون يسيطرون على القطاع الشمالي الشرقي من القضاء.

وبدورها، قالت قيادة الشرطة الاتحادية المشاركة في العملية إنها “حررت حي سعد شمال غربي تلعفر بالكامل وتحشد قطعاتها لاقتحام حي القادسية”.

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