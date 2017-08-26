27 أغسطس 2017 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»مصادر: اشتباكات بين ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في صنعاء
﻿

مصادر: اشتباكات بين ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في صنعاء

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشفت مصادر عن اندلاع اشتباكات في العاصمة صنعاء اليوم (السبت) بين ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع علي عبدالله صالح، سقط فيها قتلى وجرحى.

وأضافت المصادر أن هناك عددًا من الجرحى في صفوف الانقلابيين، عقب الاشتباكات التي شهدها وسط العاصمة اليمنية صنعاء، عند تقاطع شارعي الجزائر والخط الدائري.

يذكر أن التوتر بين الجانبين قد تصاعد مؤخرا، مع حدوث خلافات داخلية حول تقاسم النفوذ والأموال العامة، في المناطق الخارجة عن سيطرة الشرعية.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق