27 أغسطس 2017 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الفاتيكان قلق من تهديدات “داعش” للبابا

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

أعرب أمين سر الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين عن قلقه إزاء تهديدات “داعش” الأخيرة الموجهة للبابا فرنسيس.

وظهرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجاماعي، وبخاصة، على تطبيق “تلغرام” للتراسل الفوري، دعوات المتطرفين إلى تنفيذ هجمات إرهابية في إيطاليا، لا سيما في الفاتيكان، وتظهر تسجيلات عناصر من أنصار “داعش” وهم يمزقون صورا للبابا فرنسيس.

وقال الكاردينال بيترو بارولين في تصريح أدلى به على هامش منتدى كاثوليكي دولي في مدينة ريمني، اليوم السبت: “رأيت تلك الفيديوهات إنه أمر يبعث القلق”، واصفا التهديدات بـ”الكراهية التي لا جدوى لها”.

وأكد أن الهيئات المعنية توفر مستوى عال من الأمن في الفاتيكان.

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