شاهد .. ظهور التماسيح في شوارع تكساس بسبب إعصار هارفي

(أنحاء) – متابعات : ــ
يبدو أن الأشخاص الذين يعانون من الفيضانات الشديدة بسبب إعصار هارفي، لديهم الآن شيء آخر يدعو للقلق وهو التماسيح.
فقد نشرت صحيفة “مترو” البريطانية صورًا للتماسيح وهي تتجول حول مداخل عتبات البيوت وتختبئ تحت السيارات بحثا عن الأمان.
وتبحث هذه الحيوانات عن بعض الأماكن العليا أو مكان للاحتماء من المطر والإعصار.
وكتبت شرطة تكساس على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: تذكر يمكن أن تسبب الفيضانات تشرد التماسيح وقد تسافر التماسيح بحثًا عن مأوى من المطر.
وأضافت أن هذه التماسيح لن تكون عدوانية، ولكنها تتعامل مع ظروف الطقس مثل الإنسان العادي.