27 أغسطس 2017 مـ / موافق 5 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الشيخ: استنفار أكثر من 1500 مهندس وفني وإداري بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة لتقديم أعلى مستوى من الموثوقية للخدمة الكهربائية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – ناصر الحسن : ــ

أكد المهندس عبدالمعين بن حسن الشيخ رئيس القطاع الغربي في الشركة السعودية للكهرباء المشرف العام على خطة الحج، على جاهزية المنظومة الكهربائية بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، واكتمال خطة الشركة التشغيلية الكهربائية لحج هذا العام 1438هـ، مشدداً على أن الشركة – كدأبها كل عام – تهدف إلى تقديم أعلى مستوى من الموثوقية للخدمة الكهربائية، سواء فيما يخص كفاءة الخدمة نفسها أو أداء كوادرها الفنية، وذلك وفقاً لبرنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) الذي تطبقه الشركة في جميع المواقع بالمشاعر المقدسة، سعياً لتوفير أقصى سُبيل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح المشرف العام على خطة الحج بالشركة السعودية للكهرباء أن جاهزية وموثوقية الخطة التشغيلية الكهربائية لهذا العام تأتي تتويجاً لدعم ولاة الأمر، والتوجيهات السديدة، والدعم اللامحدود للشركة من كلٍ من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مُستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية ونائبه، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه، حفظهم الله جميعاً، مشيراً إلى أن الخُطة التشغيلية الكهربائية تشمل عدة مرتكزات أهما الإشراف الكامل على تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية وفقاً لأعلى مواصفات السلامة العامة والصحة المهنية والبيئية، وتعزيز النظام الكهربائي لضمان أعلى درجات الموثوقية وذلك من خلال تشغيل وحدات التوليد بأقصى قدرة إنتاجية ممكنة وقت الذروة ، وتعزيز الشبكة الكهربائية بمكة المكرمة لمواكبة الحمل المُتوقع في موسم الحج ، وتعزيز تواجد الشركة في مكة المكرمة والمشاعر المُقدسة والمدينة المنورة من خلال زيادة مراكز الانطلاق التي تعمل على مدار الساعة وتوزيع انتشارها إلى جانب تواجد مقاولي الشركة ، واستخدام الدراجات النارية في تنقلات الفنيين في المشاعر المُقدسة والمنطقة المركزية ومناطق إسكان الحُجاج

إلى جانب استخدام نظامي المعلومات الجغرافية وإدارة الفِرق الميدانية لسرعة الوصول لمواقع الأعطال وبالتالي مباشرة اصلاحها، هذا بالإضافة إلى ضمان الشركة مُسبقاً وقبل حلول الموسم من الانتهاء من كافة أعمال الصيانة المُبرمجة والوقائية لعموم عناصر النظام الكهربائي من محطات تحويل وتوليد وشبكات نقل وتوزيع بكافة المواقع.

ونوه المهندس عبدالمعين الشيخ إلى أن الخطة تضمنت تعزيز شبكتي الجهد المتوسط والمنخفض في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة وطرق ومداخل الحج بجانب تجهيز فرق للطوارئ بمراكز الانطلاق لمباشرة إصلاح الأعطال، كما تم تضمين الخُطة تخصيص فِرق متعددة لتشغيل وصيانة محطات التوليد وخطوط النقل، مضيفاً أنه يتم استخدام نظام التحكم الآلي (DAS) بشبكات التوزيع بمشعر منى لسرعة عزل الأعطال وإعادة الخدمة ولزيادة الموثوقية، بالإضافة إلى توفير أنظمة تقنية لتخطيط ومتابعة الأعمال الميدانية وتوفير أدوات متطورة عن طريق تطبيق نظام إدارة الفرق الميدانية الآلي (FFMS).

ولفت إلى أن عدد المشاركين في تنفيذ الخطة التشغيلية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بلغ أكثر من (1500) من الكوادر التي تزخر وتفخر بهم الشركة من المهندسين والفنيين والإداريين، والذين يعملون خلال موسم الحج تحت شعار “نعمل بإتقان من أجل ضيوف الرحمن”، مضيفاً أن المرحلة الأولى من الخُطة التشغيلية بدأ تنفيذها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة اعتباراً من (15/10/1438هـ) وتنتهي بنهاية هذا اليوم (06/12/1438هـ)، وستشرع الشركة بمشيئة الله في تنفيذ المرحلة الثانية من الخُطة والتي خُصصت للمرابطة بالمشاعر المُقدسة والتواجد الميداني بها على مدار الساعة وذلك اعتباراً من غداً (07/12/1438هـ) وتستمر بمشيئة الله وحتى (15/12/1438هـ)  فيما خُصصت المرحلة الثالثة والأخيرة من الخُطة التشغيلية للمدينة المنورة على قاطنها أفضل الصلاة والسلام، والتي بدأ تنفيذها اعتباراً من (01/11/1438هـ) وتستمر حتى (15/01/1439هـ).

كما نوه الشيخ بدور المشاريع الكهربائية الجديدة التي نفذتها الشركة هذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة والتي وصلت قيمتها إلى (4250) مليون ريال لدعم موثوقية الخدمة الكهربائية وراحة الحجيج، مضيفاً بأنه تم تشغيل ثلاثة وحدات توليد بـ (محطة توليد رابغ2) بقدرة إجمالية بلغت (2058) ميجاوات، وتعزيز شبكات النقل الكهربائي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بمشاريع محطات التحويل المركزية (380/110 ك.ف.) في المدينة المنورة بإجمالي قدرات(2500 م.ف.أ.)، ومشاريع محطات التحويل الرئيسية (110/13.8 ك.ف.أ.)، وهي محطة تحويل منى 4 بسعة (201 م.ف.أ)، ومحطة تحويل العدل (201 م.ف.أ) في مكة المكرمة، وكذلك محطة تحويل البيداء 2، ومحطة تحويل النقا، ومحطة تحويل البركة، ومحطة تحويل الجامعة الإسلامية 2 بسعة (201 م.ف.أ) في المدينة المنورة، بالإضافة إلى مشروعين لخطوط النقل جهد 380 ك.ف بجمالي طول (262 كم)، وهما مشروع دائرتي محطة توليد رابغ المستقلة بالمشاعر المقدسة بمكة المكرمة، ودائرة وسط المدينة في المدينة المنورة، فيما تم إنشاء سبعة مشاريع جديدة لخطوط النقل جهد 110 ك.ف. بإجمالي طول 40 كم، منها مشروعين في مكة المكرمة، وخمسة مشاريع في المدينة المنورة.

وختم رئيس القطاع الغربي المهندس عبدالمعين الشيخ تصريحاته، مُشيداً بالتنسيق الدائم والتواصل المستمر على مدار العام بين مركز عمليات الشركة السعودية للكهرباء بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومركز عمليات الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وهو ما أدى إلى ضمان استمرارية تغذيتهما بموثوقية عالية على مدار الساعة، والاستعداد الكامل لأي أحمال زائدة أثناء ساعات الذروة في موسم العمرة وشهر رمضان وموسم الحج.

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