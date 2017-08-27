أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الشيخ: استنفار أكثر من 1500 مهندس وفني وإداري بمكة والمدينة والمشاعر المقدسة لتقديم أعلى مستوى من الموثوقية للخدمة الكهربائية
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