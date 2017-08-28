28 أغسطس 2017 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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محمد بن سلمان وصحبه!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

إن ما نشاهده من حراك سعودي أميري أمامنا الآن لا يمكن إلا أن نسلم له بالطاعة والأمان.

حين نرى عبدالله بن بندر يحقق مع المسؤولين ويؤكد للحجاج أننا موجودون لخدمتهم، وحين نرى محمد بن عبدالرحمن متواجدا في كل محفل حتى في مراسم العزاء، وحين نرى سعود بن خالد الفيصل يمارس نفس دور أبيه تواجداً وسلطةً في المدينة، حينها نعلم أن وزير داخليتنا عبدالعزيز بن سعود بن نايف هو صمام الأمان الأول للبلد والذي هو نفسه من نجح في ايقاف من اختطفت الطفل الذين اكتشفوا اختفاؤه في أحد مستشفيات السعودية بشكل غامض!

أقول ..

كل هذا الحراك لا يعني شيئاً سوى مرحلة أخرى من مراحل السعودية التي تشي بحراك سعودي جديد..

حراك سعودي أميريٍ شاب.. لا بد أن نقف معه وقوف القدم للقدم حتى يتحقق ما يريده الشعب السعودي..

فليحذر كل ذو منصب ومكان..

إن ما يحصل الآن هو مجرد شذرات بسيطة مما يريد ابن سلمان…

ما يريده ابن سلمان هو أعظم من ذلك وأعظم..

فهنيئاً له ولرفاقه..

ومرحباً بالحراك الأميري الجديد..

هؤلاء هم رفاق محمد بن سلمان وصحبه!

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