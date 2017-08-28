28 أغسطس 2017 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تاريخية ينبع تحتضن أول مهرجان من نوعه بالمملكة .. فعاليات ومخيمات شاطئية بالشرم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – ينبع : ــ

بدأ مجلس التنمية السياحية بمحافظة ينبع بتوزيع المهام على فرق العمل لمتابعة عدد من الانشطة السياحية بالمحافظة والتي شملت برامج متكاملة للتخيم على الكورنيش الشمالي وبرنامج خصص للانشطة الرياضية بالعيقة اضافة لبرنامج ضوء العيد بالتعاون مع هيئة الترفية .

وكشف مجلس التنمية السياحية بمحافظة ينبع النقاب عن مهرجان ليالي ضوء العيد وهو اكبر حدث   بالمنطقة التاريخية والذي ينظم لأول مرة على مستوى المملكة بموقع تاريخي بمشاركة اكثر من فريق عمل أوربي ينفذون فعاليات الليزر بالمسرح والذي يستخدم لاول مرة.

وأوضح امين مجلس التنمية السياحية سامر العنيني ان مهرجان ضوء العيد والذي سينطلق في الفترة من (12-15) من ذوالحجة يعد الاول من نوعه في المملكة  ويهدف لجذب الانظار لمحافظة ينبع ووضعها في مقدمة الوجهات السياحية بالمملكة مشيرا الى ان المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات الترفيهية الى جانب عروض الليزر ومسرح الطفل الذي يأتي بشكل مغاير عن الشكل التقليدي المعتاد.

وثمن العنيني الشراكة الفاعلة مع هيئة الترفيه في تنظيم الفعاليات بالمحافظة مبينا ان محافظة ينبع نجحت في استقطاب الكثير من سياح الداخل في مختلف المناسبات والمهرجانات التي تنظم طيلة ايام السنة .

كما يشرف فريق العمل ايضا على فعاليات رضوى الشاطئية بمنطقة الشرم والتي تتضمن على العديد من الفقرات الترفيهية والالعاب الرياضية والبحرية المختلفة الى جانب المخيمات الشاطئية التي تنتشر على ساحل الكورنيش الشمالي و تنظم العديد من الفعاليات الترفيهية للمرأة والطفل تتضمن مسابقات ومسرح للطفل ومحلات التسوق وغيرها من الانشطة الترفيهية.

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