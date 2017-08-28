28 أغسطس 2017 مـ / موافق 6 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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عندما تصبح الشهرة غاية

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

يقول د.غازي القصيبي في حواره مع الأستاذ تركي الدخيل: “لدينا ظاهرة غريبة جداً في الصحافة السعودية, وهي: أن كثيراً من الذين يكتبون غير محترفين, وهذا طبعاً غير موجود في الصحافة الغربية, أكثر الذين يكتبون في مواضيع لا يعرفون عنها شيئاً, ليسوا خبراء فيها, ليسوا اختصاصيين فيها”. كان رحمه الله يتحدَّث عن جزء من منظومة الإعلام وهي الصحافة, فيا ليته يأتي ويرى أن الإعلام العربي (المسموع والمقروء والمشاهد) أصبح معظمه مكاناً وميداناً وساحةً للمترديِّة والنطيحة! ليته يأتي ويرى أن القنوات العربية تتسابق لاستضافة أشخاص بسبب مقاطع قصيرة لهم يؤدون فيها أدوار تهريجية!

ومن المؤسف حقَّاً أن نرى هذا التهريج والتفاهة والسطحية تصل إلى منظومة العلم والثقافة, حيث أصبحنا نرى ونشاهد شباب صغار في السن ربما لا يتجاوزون الثالثة والعشرون من العمر وتجدهم يصدرون كتباً معظمها روايات أو يوميات! وما إن تقرر قراءة أحد هذه الكتب, فإنك لا تعلم هل تضحك أم تبكي؟  مجرد كلمات سطحية لا قيمة لها ولا معنى ولا فائدة واحدة يمكن أن تخرج بها، بل بالعكس ربما تفقد الأمل في هذا الجيل والأجيال القادمة، أصبح الهدف الرئيسي من كتابة المقالات وتأليف الكتب هدفاً سطحياً مظهرياً! وليس الهدف منها معالجة ظاهرة ما أو إيجاد حلول لأحد المشكلات التي يواجهها مجتمعنا، وتفتقد حتى للجمال والإبداع الأدبي، أصبح الكثير منهم أقصى طموحاته(شوفوني كاتب مقال أو مؤلف كتاب!)تعساً لتلك العقول الفارغة والنفوس المريضة! عندما تصبح الشهرة غاية وهدف فإن السطحية والتفاهة نتيجة حتمية لصاحبها تنعكس على شخصيته وعلى أعماله.

صحيح أن هناك العديد من الفلاسفة الذين كانوا يبحثون عن الشهرة في بداية حياتهم، منهم الفيلسوف جان جاك روسو، لكننا رأينا إسهاماتهم ونفعهم لأوطانهم يتجسَّدان على أرض الواقع، فروسو بأفكاره وفلسفته السياسية أشعل الثورة الفرنسية, وقدَّم للفن العديد من الإسهامات من خلال أعماله الموسيقية، أي أنه لم يكن يطلب الشهرة لذاتها, بل كان يريدها كوسيلة لتحقيق غايات وإنجازات تعود بالنفع عليه وعلى مجتمعه ووطنه، ليسوا كمعظم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي لدينا الذين أساءوا وأعطوا صورة سيئة عن المجتمع السعودي! وعلاوة على تشويه صورة مجتمعنا نجدهم يأخذون أموال من أتباعهم من الحمقى مقابل إعلانات في سناب أو تويتر! وياليتهم أنتجوا بعد تلك الأموال التي حصدوها, إنما قد ازدادوا حماقةً!
والأعجب من ذلك عندما تجد أحدهم متابعيه بالألوف، وتجد الكثير يثني عليه، فتذهب لتبحث عن سيرته فلا تجد سوى حسابه في تويتر أو مقطع له في سناب أو اليوتيوب ويكون غالباً مقطع تهريجي! أي أنه لم يُعرف إلا من خلالها، وحتى حسابه عبارة عن تغريدات مكررة وعزف على نفس الوتر!

على كل حال، تلك الآية كفيلة بأن تخبرنا بمصير هؤلاء: (فأمَّا الزبد فيذهب جفاء*وأمَّا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض).

وممَّا يندى له الجبين وتتأجَّج له مشاعر القهر والأسى، عندما تشاهد مكتباتنا الكبيرة تتسابق للترويج والإعلان عن كتب هؤلاء، بينما العلماء والمفكرين الحقيقيين لا نرى لهم أي تواجد, أبعد ذلك نتساءل لماذا يرتقي الغرب يوماً بعد يوم ونحن نزداد تخلف ورجعية!؟
مجتمعاتنا العربية تُعلي من قيمة الحمقى والتافهين، وتغض الطرف عن العلماء والمفكرين والمنتجين, حتَّى من برزوا في مجتمعنا على أنهم رموز للفكر والثقافة، معظمهم ليسوا سوى حاملين لدرجة الدكتوراه فقط، ولا إنجاز لهم على أرض الواقع سوى(كثرة البربرة) في تويتر, والأقبح من ذلك من نراه يتفلسف ويتشدَّق في كل يوم عن الغرب وأنهم كذا وكذا ونحنُ كذا وكذا! بدلاً من أن يُقدِّم الحلول نجده يكرر كلاماً يُنمِّقه بجملة من أقوال الفلاسفة ومُدعِّماً له بعدد من المصطلحات الفلسفية أو العلمية غير المعروفة عند العامة معتقداً أنه بذلك أصبح المفكر العظيم والبحر الذي لا تُكدِّره الدلاء! وفي هذا الصدد يقول القصيبي خلال حواره مع الدخيل فيما يخص رسالته للدكتوراه: “قد تكتب رسالة ماجستير عظيمة من 500 صفحة, لكن ليس فيها جديد, أنت جمعت من 200 أو 300 كتاب, الدكتوراه يجب أن تأتي بشيء جديد, والشيء الجديد الذي أتيت به أنني استطعت أن أثبت أن النظرية التي طُوِّرت في مجتمع سياسي غربي يمكن أن تفسر ما يدور في مجتمع من العالم الثالث, بمجتمع في دولة كانت في ذلك الوقت من أقل دول العالم نمواً, وإذا كنا نطمع بعلم دقيق من العلوم الاجتماعية, يجب أن تكون لدينا قواعد تنطبق على كل الأنظمة السياسية”.

وأخيراً فإنني أتمنى من وزارة الثقافة والإعلام في بلادنا والمؤسسات الثقافية في سائر أرجاء الوطن العربي إصدار قوانين صارمة فيما يصلح للنشر وما لا يصلح، سواء كانت مقالات أو كتب، وكذلك النظر في سيرة الكاتب أو المؤلف، لكي نحمي مجتمعاتنا والأجيال القادمة من الانحطاط بكافة مستوياته، وأتمنى كذاك لو يتم منع الروايات بجميع صورها، فقد تكدَّست مكتباتنا من روايات تهبط بالعقول وليس لها نفع للفرد ولا للمجتمع.

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