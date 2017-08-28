فيديو | قبل المواجهة المرتقبة أمام الإمارات.. نواف العابد يؤكد: قلبي سليم

(أنحاء) – متابعات : ــ
أكد لاعب المنتخب السعودي نواف العابد، أن صحته بخير ولا يعاني من أي مضاعفات بعد التعب الذي شعر به في قلبه، وذلك قبل يوم واحد من المواجهة المرتقبة بين الأخضر والمنتخب الإماراتي في تصفيات كأس العالم.
وأضاف العابد وفقاً لـ “عين اليوم”، أن المباراة أمام الإمارات ستكون صعبة لكنهم سيفعلون ما بوسعهم من أجل الفوز، متمنياً أن تخرج المباراة بشكل يليق بالمنتخبين الخليجيين.
وتقام مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الإماراتي غداً (الثلاثاء) على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ويحتل الأخضر المركز الثاني في المجموعة، فيما يحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع.
نواف العابد لـ #عين_اليوم: جاهز لموقعة #الإمارات.. وقلبي بخير
👈🏻 https://t.co/7hP3NefJJe#عين_اليوم_مع_الأخضر🇸🇦⚽️#الامارات_السعودية 🇦🇪 🇸🇦 pic.twitter.com/9pivqFP4VI
— عين اليوم (@3alyoum) August 27, 2017