صور | ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة داخل “حقائب” قبل تهريبها للمشاعر المقدسة

(أنحاء) – متابعات :-
منع مراقبو بلدية العزيزية الفرعية بمكة المكرمة اليوم (الإثنين)، عمالة في أحد مساكن الحجاج من تهريب كميات من اللحوم الفاسدة كانت في طريقها إلى المشاعر المقدسة، عن طريق تخزينها في حقائب للنقل عبر مركبات غير مجهزة.
وأوضح رئيس بلدية العزيزية “غازي الحربي”، أن المراقبون لاحظوا توقف مجموعة من العمالة أمام عمارة سكنية خلف كلية المعلمين بالحي، ومحاولتهم تهريب الكميات المضبوطة عبر تخزينها داخل حقائب عادية، وبتفتيش تلك الحقائب عثر المراقبون على كميات من اللحوم مجهولة المصدر في طريقها إلى المشاعر المقدسة.
ونشرت وزارة الشؤون البلدية على صفحتها الرسمية بموقع تويتر، عدة صور للواقعة تظهر كميات اللحوم الفاسدة وتعامل مراقبي البلدية مع المضبوطات.
وكانت البلدية شكّلت فريقًا لمتابعة وضبط المخالفات يضم مسئولين من إدارة الخدمات، قسم مراقبة المواد الغذائية إضافةً إلى مراقبي مركز الجامعة.