تقرير يرصد أبرز مفاجآت حدث “آبل” في سبتمبر المقبل.. عند الإعلان “آيفون 8”

(أنحاء) – وكالات :-
سوف تعقد “آبل” (AAPL.O) في الثاني عشر من سبتمبر/أيلول القادم حدثا هاما للإعلان عن جوالها من النسخة الجديدة “آيفون 8″، ولكن تقريرا نشرته “داو جونز” سلط الضوء على أبرز ما سيشهده هذا الحدث.
عدة جوالات “آيفون”
من المحتمل الإعلان عن نسخ جديدة من جوال “آيفون” مثل “آيفون 7 إس” و”آيفون 7 إس بلس” كتحديث لـ”آيفون 7″ و”آيفون 7 بلس”، كما أن “آيفون 8” سيشهد تصميما جديدا ويزود بخواص مثل مستشعرات ثلاثية الأبعاد للتعرف على الوجوه وماسح لبصمات الأصابع وشاشة “OLED”.
ساعة “آبل” جديدة
من المتوقع طرح ساعة “آبل” جديدة للاستفادة من برنامج “ووتش أو إس” الحديث مع إمكانية إضافة تقنيات لتتبع الأحوال الصحية للمستخدمين كعدد ساعات النوم وضربات القلب.
تلفاز “آبل”
أفادت تقارير بأن “آبل” تستعد لإطلاق شاشة تلفاز مدعومة بخاصية “4 كيه فيديو” ومواكبة التقنيات الحديثة للتلفاز.
الواقع المعزز
سوف يستغرق المدير التنفيذي لـ”آبل” “تيم كوك” وقتا ربما في عرض تحديثات جديدة للبرمجيات مثل “iOS 11” من أجل “آيفون” و”آيباد” و”تي في أو إس” لشاشة التلفاز و”ووتش أو إس” لساعة “آبل”.
من المتوقع أيضاً الحديث عن تكنولوجيا الواقع المعزز التي ستحدث من تطبيقات “آيفون” وتعرض الصور والفيديوهات بطرق أفضل، وسوف تدعم أيضاَ “آيباد” في الألعاب المتوفرة.