28 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مراسلة تساهم في إنقاذ سائق شاحنة احتجزته السيول في “تكساس” أثناء تقرير على الهواء مباشرة

بتاريخ فيديو ،هنا و هناك

(أنحاء) – متابعات :-

تمكنت مراسلة محطة “سي بي إس” الأمريكية من المساهمة في إنقاذ سائق شاحنة، في مدينة هيوستن، كان على وشك الموت بعد أن غرقت شاحنته في السيول التي سبّبها إعصار هارفي المدمر.

وأظهر مقطع فيديو المراسلة وتدعى براندي سميث، وهي تقدم تقريرا عن سوء الوضع بسبب الإعصار والسيول في تلك المنطقة، عندما رأت شاحنة أوشكت على الغرق، في طريق منخفض، أسفل الجسر الذي تقف عليه، فيما احتُجز قائدها داخلها.

وأسرعت المراسلة بإيقاف إحدى سيارات الشرطة، التابعة لـ “هاريث كاونتي”، بولاية تكساس، والمخصصة لإنقاذ الحالات المتضررة من السيول، وأخبرتهم عن السائق المحتجز أسفل الجسر، فاستخدموا القارب وتمكنوا من إخراجه سالمًا.

وبيّن المقطع حديث المراسلة مع السائق أولا وطمأنته إلى وجود رجال الإنقاذ، وأنهم قادمون إليه، وتابعت الكاميرا رجال الإنفاذ حتى إخلاء الرجل من الشاحنة، وخرج وشكرها وطاقم العمل على ما قاموا به.

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