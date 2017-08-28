فيديو وصور | اصطدام محرك طائرة كويتية بمنطاد أثناء عودتها من الرياض إلى الكويت.. والشركة توضح ملابسات الحادث

(أنحاء) – متابعات :-
أصدرت شركة طيران الجزيرة الكويتية، بيانا اليوم الاثنين، تكشف فيه عن تعرض أحد محركات طائراتها المتجهة من الرياض إلى الكويت للاحتكاك بجسم غريب، قالت مصادر إنه منطاد مراقبة تابع لوزارة الدفاع الكويتية.
وأوضحت أن الطائرة من طراز إيرباص A320 كانت تقل الرحلة رقم J9 787 العائدة من الرياض إلى الكويت أمس الأحد، وتعرضت لاحتكاك جسم غريب بأحد محركاتها، وهبطت الطائرة وفقا للإجراءات الاعتيادية وبشكل طبيعي ونزل جميع الركاب بسلام عند البوابة.
وأضافت الشركة أن جميع أنظمة الطائرة واصلت العمل بشكل طبيعي، بعد وقوع الاحتكاك، بمتابعة من طاقم القيادة، وتم فحص الطائرة فور هبوطها وملاحظة الضرر على أحد محركيها “المحرك رقم 2” وجارٍ خضوعها للإصلاحات اللازمة، مشيرة إلى أنه الإدارة العامة للطيران المدني شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة.