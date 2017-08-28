28 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مشاكسة بين سيارة دفع رباعي وشاحنة على طريق سريع في المملكة

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مشاكسة حامية الوطيس بين قائد مركبة من نوع “إف جي” تويوتا يحاول المرور من شاحنة من نوع “دينّا” على أحد الطرق السريعة في المملكة فيما يمنعه الأخير من تجاوزه.

وأظهر المقطع قائد المركبة يراوغ قائد “الدينا” يمينا ويسارا لمحاولة اجتيازه، إلا أن كل المحاولات فشلت حتى اضطر إلى الخروج خارج الطريق ومن ثم تجاوز “الدينّا”.

وأبان الفيديو أن قائد الشاحنة عاد مرة أخرى ليضع المركبة وراءه من ثم مضايقته، ما جعل قائد المركبة يتجاوز الطريق المعاكس ويبتعد عنه تماما.

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