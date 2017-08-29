28 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الطائف.. ضبط حالات لتهريب حجاج متنكرين بملابس نسائية

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

ضبطت الأجهزة الأمنية في الطائف حالات فردية لتهريب حجاج متنكرين بملابس نسائية، وذلك عبر عدد من المنافذ البرية.

وقال القائد الميداني لمركز شرطة الطائف بمركز البهيتة العميد مطلق العتيبي إنه تم رصد أساليب أخرى اتبعها البعض للتخفي من رجال الأمن، وتجاوز نقاط التفتيش.

وأكد العتيبي يقظة رجال الأمن العاملين بكافة القطاعات، حيث تمكنوا من إحباط عدة محاولات لهؤلاء للتسلل ودخول المشاعر المقدسة، حسب “عين اليوم”.

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