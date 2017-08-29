28 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير الرياض يباشر مهام عمله في “إجازة العيد”

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

يعتزم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مباشرة مهام عمله من مكتبه بقصر الحكم في الرياض خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وسيؤدي الأمير فيصل صلاة العيد بجامع الإمام تركي بن عبدالله، كما يستقبل صباحا بقصر الحكم المهنئين من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعا من المواطنين.

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