أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | أحد أبناء العوامية يوثق سير الحياة بالبلدة ويتحدث عن وضع الأهالي وتعامل رجال الأمن معهم
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