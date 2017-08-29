28 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | أحد أبناء العوامية يوثق سير الحياة بالبلدة ويتحدث عن وضع الأهالي وتعامل رجال الأمن معهم

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

وثَّق مواطن من أبناء بلدة العوامية بمحافظة القيطف سير الحياة اليومية بشكل اعتيادي بالبلدة، من خلال جولة مصورة نقل خلالها الصورة على طبيعتها بعدد من أحياء العوامية.

ورصد المواطن دوران الحركة اليومية في الشوارع والطرقات بشكل طبيعي، وتنقل الناس بين الشوارع المختلفة لقضاء حاجياتهم والاستمتاع بأوقاتهم، وانتظام عمل جميع الدوائر الحكومية والخدمية.

وقال المواطن، الذي مرّ بجولة قصيرة في أحياء العوينة واليمامة وشكر الله بالعوامية، إن المرور عبر النقاط الأمنية يتم بسلاسة ويسر، وإن تعامل رجال الأمن مع المواطنين في المنطقة يتسم بالاحترام والتقدير.

وكانت بلدة العوامية شهدت عملية إزالة حي المسورة تمهيداً لتنميته وتطويره، حيث تم تأمين مساكن مؤقتة لأهالي البلدة لحين عودتهم إلى منازلهم بعد الانتهاء من عملية التطوير.

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