صور | لقطات تبرز حجم الدمار الذي تعرضت له “هيوستن” الأمريكية نتيجة إعصار “هارفي”

(أنحاء) – وكالات :-
اشتد الإعصار “هارفي” وارتفع تصنيفه إلى عاصفة من الدرجة الرابعة وضرب سواحل ولاية “تكساس” مسببا أضرارا جسيمة ووفاة ثمانية أشخاص على الأقل بالإضافة إلى تشريد الآلاف.
وأفادت وكالة الطوارئ بأن مئات الآلاف سيحتاجون للمساعدة في تكساس وخاصة مدينة “هيوستن” التي تعرضت لفيضانات عارمة نتيجة سقوط أمطار غزيرة وسرعة الرياح.
ونشرت “إن بي سي نيوز” تقريرا عرض بعض صور الدمار الذي خلفته الفيضانات التاريخية التي تعرضت لها سكان “هيوستن” البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
وأوضحت بعض الصور غمر الفيضانات الطرق والشوارع الرئيسية واستعانة بعض المواطنين بقوارب للتنقل وإنقاذ الحيوانات كما انتشرت وحدات من الجيش الأمريكي والدفاع المدني لإنقاذ البعض وفتح ممرات وإجلاء السكان.