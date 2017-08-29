29 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدينة الملك عبدالله الطبية تُعيد البسمة لـ “حاج بنجلاديشي” تعرض لأزمة قلبية كادت أن تقضي على حياته

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات –

كادت أزمة قلبية تمنع حاجا بنجلاديشيا، من أداء الفريضة وتحقيق حلم حياته، إلا أن عملية قلب مفتوح أجريت له في مكة المكرمة، أعادت له عافيته وسيتم حجه إن شاء الله.

وأوضح عبدالرزاق راجيشي المنوم في قسم القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، أن حلمه بأداء الفريضة كاد يتبدد عندما سقط فجأة بأزمة قلبية، وتوقع ألا يتمكن الحج، إلا أنه بفضل الله ثم بما وفرته المملكة من إمكانات، وبجهود الأطباء، بدأ يستعيد عافيته تدريجياً، تمهيدا لأداء باقي مناسك الحج.

وأضاف أنه قادم من الكويت حيث يعمل هناك في مزرعة للدواجن، مؤكداً أن ما قُدم له من خدمات يصعب وصفه، من خلال تهافت الجميع على خدمته، شاكرا المملكة على ما تقدمه لحجاج بيت الله الحرام.

يُذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة تعد من أكبر المدن الطبية المتخصصة في علاج أمراض القلب، وقامت خلال حج هذا العام بـ147 عملية قسطرة قلب، و‏7 عمليات قلب مفتوح‏ منذ مطلع شهر ذي القعدة الماضي، وذلك لحجاج بيت الله الحرام.

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