أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»مدينة الملك عبدالله الطبية تُعيد البسمة لـ “حاج بنجلاديشي” تعرض لأزمة قلبية كادت أن تقضي على حياته
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