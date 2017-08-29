فيديو | انشطار سفينة قبالة سواحل تركيا

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | سيدة تترك طفل رضيع بجوار صندوق النفاي...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشف مقطع فيديو سجلته كاميرات مراقبة في الشارع العام، قيام امرأة بوضع لفافة يبدو
-
-
فيديو | عامل مطعم ينفخ في أكياس قبل تعبئتها ب...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام عامل بأحد المطاعم بالنفخ في
-
تطبيق مبادرة خدمة ضيوف الرحمن في أوطانهم .. ح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أطلقت المديرية العامة للجوازات مبادرة برنامج “خدمة ضيوف الرحمن” في أوطانهم، وذلك للتسهيل على