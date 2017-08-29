“الترفيه” تستعد بفعاليات وكرنفالات محلية وعالمية في 13 مدينة في عيد الأضحى المبارك

(أنحاء) – متابعات :-
أعدت الهيئة العامة للترفيه 26 فعالية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، تغطي 13 مدينة، بهدف توفير الترفيه لكافة فئات المجتمع، والمحتوى ذي الجودة العالية، سعيا لتعزيز الترابط الأسري، وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.
وأوضحت الهيئة تفاصيل الفعاليات حيث ستقام أضخم فعالية ترفيهية، ولأول مرة، بعروض “بلومان” العالمية الشهيرة المسرحية الحية، في جدة بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية، من 15 حتى 19 ذي الحجة، ثم في الرياض بمركز الملك فهد الثقافي من 23 ذي الحجة حتى 1 محرم 1439هـ.
وأضافت أنه ستقام فعالية موجات الصيف “موجة الألوان” في الرياض بحديقة مكتبة الملك فهد، من 11 حتى 13 ذي الحجة، ثم موجات الصيف “موجة الماء”، في نفس الحديقة من 14 حتى 16 من نفس الشهر، وتستمر عروض “دراجون أكروبات” في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات حتى 14 ذي الحجة.
وأشارت إلى أن فعالية “رواق الفنانين” في الياسمين مول بجدة، ستقام من 10 حتى 16 ذي الحجة، وعروض ليلة “كوميدي كلوب” بمقر جمعية الثقافة والفنون يومي 16 و23 ذي الحجة، إضافة إلى فعالية “المرح في الحركة” بملعب الكعكي من 15 حتى 17 من نفس الشهر، وفعالية “قيمرز كون” بمركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات في 23 منه، ثم “الألعاب الأكروباتية الصينية” بملاهي “جنغل لاند”، حتى تاريخ 23 ذي الحجة.
كما ستقام في المدينة المنورة فعالية “طيور الجنة”، بالمسرح الروماني بمنتزه الملك فهد في 14 ذي الحجة، وتقام نفس الفعالية في أبها على مسرح المفتاحة في 16 ذو الحجة، إضافة إلى إقامتها بحفر الباطن على ملعب التعليم في 18 من نفس الشهر.
وستقيم الهيئة فعاليات أخرى في كل من أبها وينبع وتبوك وعرعر وبريدة والمنطقة الشرقية في الخبر وشاطئ نصف القمر وفي الأحساء والجبيل والهفوف، داعية الجميع للحضور والاستمتاع بالفعاليات، وزيارة الموقع الإلكتروني www.roznamah.sa أو حساب الروزنامة على مواقع التواصل الاجتماعي [email protected] للحصول على معلومات أكثر عن الأنشطة الترفيهية التي ستقام خلال أيام العيد.
معكم عيدنا كله ترفيه 😍🎉
وفعالياتنا تشمل 13 مدينة حول المملكة 🇸🇦✌#روزنامة_العيد pic.twitter.com/oOQ8z8c7v1
— روزنامة الترفيه (@Roznamah_sa) August 28, 2017