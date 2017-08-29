29 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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وطنجي !

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

من العجائب والغرائب في هذا الزمان أن تصبح الوطنية تهمة ومذمة يحاول أصحاب المشاريع المشبوهة انتقاص الوطنيين بها..فيطلقون على من يدافع عن وطنه ويتبنى مواقفه بأنه(وطنجي)..وأنهم(وطنيون جدد).

أمر عجيب والله أن يطلق عليك هذا اللقب المتشددون المتنطعون من أرباع الدواعش وأنصافهم من الذين كفروا الحكام والشعوب العربية..وبايعوا الخليفة سراً وجهراً..ثم تبخر حلمهم بإقامة الخلافة وتبددت دولتهم وزالت بعد أن صدعونا بأنها باقية وتتمدد..فانقلبوا على أعقابهم خاسئين..يذمون ويشتمون كل من يناضل لأجل وطنه.

أمر غريب والله أن يطلق عليك هذا اللقب أيتام الأخوان المحترقون المفضوحون..الذين انبطحوا(بالمجان)للمرشد..دون أن يطلب منهم ذلك حتى..ورفعوا شعار رابعة..وحجوا إلى إسطنبول..وقدسوا أردوغان العلماني الذين وقع على قرار زواج المثليين وسجدوا سجود الشكر عندما فشل الانقلاب ضده..الأخوان الذين صمتوا صمت القبور عن نظام الحمدين الذي يتآمر مع الشرق والغرب ليمزق دولهم ويشرد شعوبهم..زوار(كعبة الريال)وحاملو الشنط المباركة والشيكات الحسنة..الأخوان الذين يحلمون بالحاكمية ولا يعترفون بالحدود السياسية للدول ولا بتحية العلم ولا بالوطن ولا الوطنية ويسمونها بالوثنية..الأخوان الذين يقبضون رواتبهم من بلادهم التي يحملون جوازات سفرها ويعملون فيها ويعلمون أبناءهم بها..ويحصلون على كامل حقوق المواطنة فيها..ثم لا يعترفون بها..ويعادونها ويتبنون مواقف أعدائها..وتتعلق قلوبهم بالمرشد وكبار الجماعة أينما حلوا..ويناصرون ويدعمون كل من يدعمهم حتى لو كانت إيران أو إسرائيل أو الشيطان حتى.

أمر غريب والله أن يصفك بهذا الوصف(سلاتيح)المناضلين الجبناء الذين لا تظهر شجاعتهم إلا في قروبات الواتساب..معارضي(أبو ريالين)الذين(يجحرون)كما يجحر الضب..ويربدون كالنعام وينفرون عند أي صفير..ويولون ولهم ضراط كلما قلت لهم:أطلوا برؤوسكم واخرجوا للإعلام باعتراضاتكم.

أمر مضحك أن يأتيك(ليبرالي مُخَلْوَع)لا يعرف من الليبرالية إلا حرية الوصول إلى(الكافين)المعروفين..ثم يصدع رأسك وهو في السماء السابعة بالحريات والمظالم والديموقراطية وحقوق الإنسان..وعندما تناقشه بعد أن يستفيق يحلف بالله أيماناً مغلظة إنه لا يذكر شيئاً مما قال.

أمر يصيبك بالحموضة عندما يأتيك من اشتهر بين جماعته وربعه وعرف بين أصدقائه بأنه(نشبة)(حقنة)(غدة نحر)معارض باستمرار لآراء الجماعة ولآراء الأصدقاء ولآراء من يعرف ومن لا يعرف..ثم يصفك بأنك(وطنجي)وأنك لا تدافع عن وطنك إلا من أجل المال.

ياقوم..إن كان الدفاع عن وطني وعن قادته وعن وحدته وأمنه واستقراره وتبني آرائه ومواقفه عيباً من وجهة نظركم..ووطنجية كما تقولون..فاشهدوا بأنني أكبر وطنجي..وأنني أفعل ذلك وأنا أشعر بالشرف..ورأسي مرفوعة ورايتي عالية..أما أنتم فليس لكم والله إلا العار والبوار والخذلان.

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