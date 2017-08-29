29 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإحصاء”: أكثر من 3700 موظف يقدمون خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في موسم الحج هذا العام

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – مكة المكرمة : ــ

نشرت الهيئة العامة للإحصاء ضمن الروزنامة الإحصائية لموسم حج 1438هـ البيانات المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، حيث أوضحت الهيئة بأنَّ إجمالي عدد الموظفين الذين يقدمون خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للحجاج أثناء موسم الحج قد بلغ 3.743 موظف يعملون على مدار الساعة لتوفير خدمات اتصالات متطورة وكافية .

وقد بلغ إجمالي عدد الأبراج  لموسم الحج  هذا العام في المسجد الحرام ومدينة مكة المكرمة ومنى ومزدلفة وعرفات والمدنية المنورة 13.445  برج  لضمان تغطية الاتصال عبر الجوال و توسيع تغطية البيانات ،  إضافة إلى تغطية جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية والطرق والمواقيت بكامل خدمات الاتصالات والإنترنت لخدمة ضيوف الرحمن أينما كانوا  ، حيث قد بلغت نسب الزيادة في أعداد أبراج الجيل الرابع لموسم الحج 1438هـ  في المسجد الحرام  10.77 % ، و  في مدينة مكة بلغت 21.94% ، وفي المشاعر المقدسة بلغت الزيادة  41.62% ،  بينما زادت النسبة في المدينة المنورة إلى 16.46% .

وعلى مستوى الخدمات المقدمة فيقوم فرع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمنطقة مكة المكرمة بزيارة مراكز التحكم والاطلاع على مؤشرات الصوت والإنترنت والتأكد منها وفق معايير الهيئة ، ومسح النطاق الترددي لشبكات الهاتف المتنقل في منطقة الحرمين الشريفين ، ومسح الطرقات السريعة الواصلة بين مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة للتأكد من جودة خدمات الهاتف المتنقل ، والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة  لمعالجة أي تداخلات ضارة تؤثر على أداء الشبكة بالحرمين الشريفين خلال موسم الحج ، والسماح باستخدام ترددات لكل مشغل من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بصفة مؤقته خلال موسمي العمرة والحج لزيادة سعات الشبكة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وتلقي الملاحظات التي تتعلق بخدمات الاتصالات من غرفة القيادة والسيطرة ومتابعة معالجتها مع الجهات المختصة.

كما تقدم شركات الاتصالات المعتمدة في المملكة كافة الخدمات للحجاج وتوفير شرائح الاتصال ، وشرائح البيانات ، وبطاقات شحن الرصيد ، إضافة إلى توفير مراكز الدعم التقني بمختلف اللغات لخدمة ضيوف الرحمن .

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