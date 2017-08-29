29 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القيادة تهنئ رئيس الجمهورية التركية بذكرى يوم النصر في بلاده

بتاريخ أنحاء الوطن

جدة – واس :-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة ذكرى يوم النصر في بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بمناسبة ذكرى يوم النصر في بلاده.

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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