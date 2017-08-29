29 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الحوثيون يفرضون الإقامة الجبرية على “المخلوع” في صنعاء

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

وضعت ميليشيات الحوثي الرئيس اليمني المخلوع، علي عبدالله صالح، تحت الإقامة الجبرية في مقر إقامته بالعاصمة صنعاء.

وأفادت المصادر بأن الحوثيين أبلغوا صالح بعدم مغادرة مكان إقامته، وأخبروه بأنهم غير مسؤولين عن أمنه، وفقًا لـ “سكاي نيوز عربية”، الاثنين (28 أغسطس 2017).

وبحسب المصادر نفسها، فإن صالح بات يخشى على حياته من الحوثيين، وطالب أتباعه بالتزام الهدوء مع الحوثيين، وسط حالة غضب واستياء من قيادات حزبه وأنصاره.

وذكرت مصادر سياسية بصنعاء أن قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام تمارس ضغوطًا على صالح لفض الشراكة مع الحوثيين.

من جانبها، طالبت قيادات في ميليشيا الحوثي بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة من أسموهم “الطابور الخامس”.

وقال القيادي الحوثي حمزة الحوثي، مدير زعيم المتمردين وعضو المجلس السياسي، إن إعلان حالة الطوارئ أصبح ضرورة، وأن من يمانع ذلك يُعد مخالفًا لدستور اليمن، حسب زعمه.

وحاصرت ميليشيات الحوثي، منزل صالح، أمس الأحد، ونصبت نقاط تفتيش في محيطه، في مؤشر على تزايد التوتر بين شركاء الانقلاب بالبلاد.

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