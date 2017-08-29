29 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أفغانستان: انتحاري يقتل أربعة على الأقل في بنك بكابول

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انتحاريا فجر نفسه عند بنك قريب من مجمع السفارة الأمريكية شديد التحصين في العاصمة كابول اليوم الثلاثاء مما أسفر عن سقوط أربعة قتلى على الأقل وإصابة آخرين.

وقال نجيب دانيش المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المهاجم فجر نفسه عند مدخل فرع لبنك كابول قرب الحي الدبلوماسي الرئيسي في العاصمة الأفغانية.

ولم يتضح بعد عدد الإصابات الناجمة عن التفجير الذي وقع في وقت تزدحم فيه البنوك بأناس يسحبون المال قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ نهاية هذا الأسبوع.

وقال دانيش إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ثلاثة في حين ذكرت وزارة الصحة العامة بشكل منفصل أن مستشفيات المدينة استقبلت جثة قتيل واحد وثمانية جرحى. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير.

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