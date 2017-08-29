29 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الإسكان” تصدر الدفعة الأولى من المتأخرين في التسجيل لرسوم الأراضي البيضاء

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أعلنت وزارة الإسكان، أنها أصدرت الدفعة الأولى من المتأخرين عن التسجيل في نظام رسوم الأراضي البيضاء، مؤكدة أن إقرار المخالفات المستحقة على المتأخرين سيكون قريباً في حال إثباتها.

يذكر أن لائحة ونظام الأراضي البيضاء تعاقبان من يخالف نظام الأراضي البيضاء بغرامة مالية لا تزيد عن الرسم المستحق على أرضه، على ألا يخل ذلك بإلزامه بسداد الرسم المستحق.

وكانت وزارة الإسكان أصدرت في شهر مارس الماضي فواتير رسوم الأراضي البيضاء داخل العمران غير المطورة والتي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع أو أكثر، وذلك بعد أن دعت أصحاب الأراضي البيضاء لتسجيلها، تمهيداً لتحصيل رسوم عليها.

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