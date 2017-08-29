المملكة تحقق أمنية مسنة لبنانية تعاني من مرض السرطان في أداء مناسك الحج

الرياض – واس :-
انطلاقاً من رسالة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في خدمة الإنسان وتقدير الحالات الإنسانية لجميع المسلمين ، حققت المملكة أمنية ورغبة مسنة لبنانية تعاني من مرض السرطان في أداء فريضة الحج هذا العام .
وتم منح السيدة أمينة المبيض من بلدة مشحة قضاء عكار شمال لبنان تأشيرة الحج مع تغطية كافة مصاريف رحلة الحج .
وقال القائم بالأعمال بالإنابة الوزير المفوض لدى سفارة المملكة في لبنان وليد بن عبدالله بخاري إن سفارة المملكة في لبنان رصدت النداء الموجه بحالة السيدة أمينة على وسائل التواصل الاجتماعي ورغبتها في أداء فريضة الحج لهذا العام ، ورغم أن المسار الإلكتروني لمنح التأشيرات قد أقفل في كافة بعثات المملكة إلا أن وزارة الخارجية قدرت هذه الحالة الإنسانية خلال ساعات .
وأضاف أن هذا الدور يؤكد رسالة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ في خدمة الإنسان دائماً وأبداً في كل مكان .
بدوره أكد إبن السيدة أمينة محمد الزعبي أن مملكة الخير هي حاضنة لجميع المسلمين ، وقدم الشكر لسفارة المملكة على الاستجابة للنداء الإنساني الذي أطلقه على وسائل التواصل الاجتماعي في طلب تأشيرة الحج لوالدته التي تعاني من مرض السرطان.