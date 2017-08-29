29 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخارجية: المملكة تدين وتستنكر التفجيرين اللذين وقعا جنوب وشرق بغداد

بتاريخ أنحاء الوطن

جدة – واس :-

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا جنوب وشرق العاصمة العراقية بغداد.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية العراق حكومة وشعبا، مع الأمنيات للمصابين بسرعة الشفاء، ومؤكدا، في الوقت نفسه، وقوف المملكة ومؤازرتها لجمهورية العراق الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف.

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