29 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مدني جازان ينقذ 20 شخصاً في مجرى وادي لجب ويحذر من التقلبات الجوية

بتاريخ أنحاء الوطن

جازان – واس :-

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد محمد بن حسن آل صمغان أن الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس على محافظات منطقة جازان أدت إلى جريان سيول خفيفة ومتوسطة وفي مجراها الطبيعي في كل من وادي شهدان ووادي وساع بمحافظة هروب ووادي قصي بمحافظة العيدابي ووادي مشلحة ووادي صبيا بمحافظة صبيا وكذلك سيل منقول بوادي خلب بمحافظة الحُرّث ووادي جورى بمحافظة الداير بني مالك, حيث قامت دوريات السلامة بدورها في المراقبة والمتابعة.

وأفاد أن مركز القيادة والتوجيه أبلغ الإدارات والمراكز بإرسال دوريات السلامة للتأكد من وضع الأودية ورفع تقارير عن الحالة، مفيدًا أنه وردت العديد من البلاغات نتيجة هطول الأمطار في عدد من المحافظات حيث تم إنقاذ 20 شخصاً داخل مجرى وادي لجب, وإخراج ثمان مركبات نتيجة المجازفة بالعبور لتلك السيول فيما باشرت الفرق عددا من الحوادث المتفرقة نتيجة الأمطار, مبينًا أنه لم تسجل ولله الحمد أي إصابات أو وفيات.

وحذر الرائد آل صمغان من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها وعدم السباحة في المياه الراكدة تجنبا لأي مكروه لا سمح الله، داعيًا الجميع ضرورة إتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، متمنيًا السلامة للجميع.

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