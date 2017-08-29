صور | جمرك ميناء ضباء يُحبط تهريب أكثر من “مليون ونصف” من حبوب “الكبتاجون”

(أنحاء) – متابعات :-
أحبط رجال الجمارك بجمرك ميناء ضباء محاولة لتهريب كمية كبيرة من حبوب “الكبتاجون” بلغت (1,686,171) مليون وستمائة
وستة وثمانون ألف ومائة وواحد وسبعون حبة، كانت مُخبأة ضمن إرسالية وردت للجمرك.
وفي التفاصيل يقول الأستاذ علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء أنه أثناء انهاء الإجراءات اللازمة لإحدى الشاحنات وحمولتها القادمة إلى الجمرك بواسطة إحدى العبّارات عُثر على كمية من حبوب “الكبتاجون” بلغ عددها (1,686,171) مليون وستمائة وستة وثمانون ألف ومائة وواحد وسبعون حبة, كانت مُخبأة داخل أكياس بلاستيكية ووضع صناديق الليمون حولها لغرض التمويه. مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المحاولة.
وأكّد العطوي أن الجمارك السعودية تقف بكل قوة أمام مثل هذه المحاولات التي تهدف لتمرير هذه الكميات من الممنوعات وغيرها، وأن الحضور الذهني ويقظة منسوبي الجمارك تساهم كل مرة في كشف وإحباط مثل هذه المحاولات.