صور | اللواء ابا العلاء يتفقد قوات الحرس الوطني المشاركة في الحج ويزور مخيم الوزارة بمنى

(أنحاء) – جدة : ــ
نيابة عن صاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي آل سعود وكيل الحرس الوطني للقطاع الغربي تفقد مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي اللواء ركن/ مانع بن عمر أبا العلاء ،عصر امس الاحد الموافق 5/12/1438هـ قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في مهمة الحج لهذا العام 1438هـ.
وكان في استقباله لدى وصوله مقرالقوات قائد قوات الحرس الوطني المشاركة في الحج اللواء ركن /سعد بن مصلح الحارثي وقادة وأركانات الوحدات المشاركة في المهمة ، وقد استمع الى ايجاز امني عن مهام وواجبات القوات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وكذلك الخدمات التي تقوم بها القوات في المشاعر المقدسة خلال هذه الفترة كما استمع أيضا الى شرح كامل ومفصل عن طبيعة هذه المهام.
بعد ذلك قام اللواء ابا العلاء بزيارة تفقدية لمخيم وزارة الحرس الوطني بمنى حيث وقف على جاهزية الإدارات والوحدات المشاركة في مهمة الحج ، واستمع لشرح مفصل من قبل مدراء الادارات والواحدات عن ابرز الخدمات المقدمة، وشملت الجولة زيارة مقر جهاز الإرشاد والتوجيه ووحدة الإشارة ومركز الحاسب الآلي ومرافق المخيم.
وفي نهاية الجولة قدم اللواء ابا العلاء شكرة وتقديرة لكافة المشاركين في المهمة ، مشيرا الى ان الحرس الوطني يبدأ استعداده لهذة المهمة العظيمة في وقت مبكر بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني وباشراف مباشر من صاحب السمو الامير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي ال سعود وكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي وصاحب السمو الامير محمد بن منصور بن جلوي آل سعود وكيل الحرس الوطني المساعد بالقطاع الغربي ، وذلك بهدف توفير الخدمات التي يحتاجها ضيوف الرحمن ضمن المنظومة المتكاملة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين في توفير كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في كل عام ، واضاف الحرس الوطني الى جانب مهمته الامنية والاساسية خلال هذة الفترة يقدم ايضا الكثير من الخدمات سواء الصحية و الطبية المتمثلة في مستشفى منى التابع للوزارة اضافة الى الخدمات الارشادية والدينية والاعلامية وغيرها من الخدمات الاخرى ، متمنيا لحجاح بيت الله الحرام ان يقبل منهم حجهم وسيعهم وان يعودا لاوطانهم سالمين غانمين.
رافقه خلال الجولة عدد من مدراء الادارات وقادة الوحدات المشاركين في المهمة وعدد من المسؤولين من مدنين وعسكريين بالحرس الوطني في القطاع الغربي.